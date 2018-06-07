Путин назвал сокращение бедности основной задачей налоговых маневров

Глава РФ Владимир Путин поставил конкретную задачу: сократить число россиян, проживающих за чертой бедности.

Путин назвал это одной из основных задач правительства, снизить бедность необходимо, подчеркнул он. Перераспределение в налоговой и бюджетной системе должно быть направлено не на увеличение количества граждан страны, проживающих в нищете, а на сокращение.

Государство должно оказывать помощь более адресно, объяснил президент. По его словам, правительство обязано создать условия для того, чтобы средства шли в поддержку конкретным людям.

Россия должна следовать данным ориентиром, тогда все будет благополучно, резюмировал он.