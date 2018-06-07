Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
12:54   7 Июня 2018
Россия
35

Набиуллина: Жесткость банковского регулирования не спасает от конкуренции финтеха

Набиуллина: Жесткость банковского регулирования не спасает от конкуренции финтеха

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет продолжать улучшать банковское урегулирование, чтобы оно стало фактором роста экономики. 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказал свое мнение, что главную угрозу банковскому сектору могут создать «крутые парни» из Цетробанка, если они продолжат проводить неверное регулирование. Он выступил против одинакового подхода ко всем банкам.

Набиуллина напомнила ему, что в недавнем прошлом Греф благодарил за жесткость банковского регулирования, поскольку это спасало от конкуренции с финтехом. Однако, по ее словам, сейчас это уже так не работает, от конкуренции не спасает.

Глава ЦБ подчеркнула, что регулирование должно быть разумным и должно сотрудничать с банками. 

«У нас в этом есть дефицит»,  — подытожила она. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#экономика #набиуллина #банки #греф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
601
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1615
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3869
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
128
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине