Набиуллина: Жесткость банковского регулирования не спасает от конкуренции финтеха

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет продолжать улучшать банковское урегулирование, чтобы оно стало фактором роста экономики.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказал свое мнение, что главную угрозу банковскому сектору могут создать «крутые парни» из Цетробанка, если они продолжат проводить неверное регулирование. Он выступил против одинакового подхода ко всем банкам.

Набиуллина напомнила ему, что в недавнем прошлом Греф благодарил за жесткость банковского регулирования, поскольку это спасало от конкуренции с финтехом. Однако, по ее словам, сейчас это уже так не работает, от конкуренции не спасает.

Глава ЦБ подчеркнула, что регулирование должно быть разумным и должно сотрудничать с банками.