Дума заслушает доклад правительства о ситуации с бензином 21 июня

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что из-за роста цен на автомобильное топливо трудно ожидать снижения темпов инфляции.

Представители министерств 21 июня расскажут парламентариям о возможных мерах по регулированию рынка топлива, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании, посвященном корректировке бюджета.

Ожидается, что предложения правительства коснутся акцизов и таможенных тарифов на бензин и дизельное топливо.

С предложениями по урегулированию ситуации на рынке топлива выступят вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.