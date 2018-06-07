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12:49   7 Июня 2018
Россия
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Дума заслушает доклад правительства о ситуации с бензином 21 июня

Дума заслушает доклад правительства о ситуации с бензином 21 июня

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что из-за роста цен на автомобильное топливо трудно ожидать снижения темпов инфляции.

Представители министерств 21 июня расскажут парламентариям о возможных мерах по регулированию рынка топлива, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании, посвященном корректировке бюджета.

Ожидается, что предложения правительства коснутся акцизов и таможенных тарифов на бензин и дизельное топливо.

С предложениями по урегулированию ситуации на рынке топлива выступят вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

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Автор: Надежда Егорова
#госдума #топливо #жуков
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