Новак: Рост стоимости бензина остановлен

Правительство предприняло срочные фискальные меры, которые позволили остановить рост, объяснил министр энергетики России Александр Новак.

В мае рост цен на бензин в России составил 5,6%. Президент страны Владимир Путин, открывая 7 июня «Прямую линию», заявил, что такие показатели недопустимы. Он подчеркнул, что увеличение стоимости топлива - результат неточного регулирования в сфере энергетики.

Глава Минэнерго поспешил заверить лидера, что рост цен уже остановлен благодаря срочным фискальным мерам. Более того, правительство РФ готовит предложение по повышению экспортной пошлины на нефтепродукты. Это позволит стабилизировать цены.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась 7 июня в 12:00 по московскому времени. Россияне прислали президенту почти два миллиона вопросов.