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12:34   7 Июня 2018
Россия
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Главная угроза банкам — «крутые парни» из ЦБ, если продолжат взятую неверную парадигму

Главная угроза банкам — «крутые парни» из ЦБ, если продолжат взятую неверную парадигму

Главную угрозу банковскому сектору могут создать «крутые парни» из Цетробанка, если они продолжат проводить неверное регулирование. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Международного финансового конгресса.

Греф отметил, что считает опасным использование одинакового подхода ко всем банкам. Он сравнил практику ЦБ с выдачей одинаковой таблетки всем пациентам больницы. При этом глава Сбербанка призвал вести борьбу не с потенциально рискованными инструментами, а с незаконными схемами.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спросила Грефа, что, по его мнению, сейчас больше необходимо банковской системе — «дерегулирование» или «дорегулирование», что означает дальнейшее ужесточение правил. Греф ответил, что ни первое, ни второе.

«Переосмысление и перерегулирование. Пересмотр инструментов регулирования. Надо внедрять в систему надзора новые практики, новые технологии», — ответил Греф.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #набиуллина #банки #греф #фйинансы
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