Путин: Доходы россиян стабильно растут

Россия вышла на устойчивый рост доходов населения, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По данным главы государства, зарплаты выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%. Кроме того, президент напомнил о дополнительных выплатах пенсионерам, которые составили пять тысяч рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что хотя, большая часть граждан пока не ощутила роста доходов, статистика абсолютно реальна.

Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. В ходе трансляции глава государства отвечает на вопросы, волнующие россиян.