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12:35   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Введение налога с продаж нецелесообразно

Путин: Введение налога с продаж нецелесообразно

Лидер России Владимир Путин считает, что сейчас нецелесообразно вводить налог с продаж. По его мнению, такие действия приведут к росту инфляции, а это окажет сильное давление на российскую экономику и на граждан страны.

По его словам, возможность введения такого налога обсуждалась на правительственном и экспертном уровнях. Тем не менее, все «против» в итоге перевесили и убедили участников дискуссии, что вводить его не стоит. Особенно, если учитывать тот факт, что правительство намерено уменьшить уровень бедности в два раза. 

Президент отметил, что Кабмин рассматривает другие предложения. Решения будут приняты в ближайшее время.

В 12.00 началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Россияне прислали около двух миллионов вопросов главе государства. Некоторые из них будут озвучены в студии, а другие будут сразу направлены конкретным министрам и губернаторам. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #экономика #налоги #прямая линия
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