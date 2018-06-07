Путин: Введение налога с продаж нецелесообразно

Лидер России Владимир Путин считает, что сейчас нецелесообразно вводить налог с продаж. По его мнению, такие действия приведут к росту инфляции, а это окажет сильное давление на российскую экономику и на граждан страны.

По его словам, возможность введения такого налога обсуждалась на правительственном и экспертном уровнях. Тем не менее, все «против» в итоге перевесили и убедили участников дискуссии, что вводить его не стоит. Особенно, если учитывать тот факт, что правительство намерено уменьшить уровень бедности в два раза.

Президент отметил, что Кабмин рассматривает другие предложения. Решения будут приняты в ближайшее время.

В 12.00 началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Россияне прислали около двух миллионов вопросов главе государства. Некоторые из них будут озвучены в студии, а другие будут сразу направлены конкретным министрам и губернаторам.