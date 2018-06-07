Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Армия не должна участвовать в операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Реинтеграция Донбасса - сложная операция, состоящая из нескольких компонентов, заявил он. Она не военная и должна осуществляться без привлечения вооруженных сил. Вероятнее всего, ее нужно сделать полицейской. МВД уже пыталось обсуждать с Советом национальной обороны и безопасности (СНБО), как подготовиться к этому механизму.

Аваков также заверил, что для возвращения региона под контроль украинского руководства не потребуется привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН. Понадобится всего две тысячи наблюдателей.