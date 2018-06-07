Путин: Состав нового правительства РФ оптимален

В прямом эфире началась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства прокомментировал состав нового правительства, отметив, что он ожидал, что вокруг этого возникнут дискуссии.

По его словам, полностью «зачищать» состав кабмина было бы неразумно, поскольку после этого пришлось бы потратить около двух лет, чтобы сформулировать новые задачи. Сейчас он оптимален.

Небольшие изменения потребовались из-за быстрой реализации плана развития, который готовил на протяжении полутора лет предыдущий кабмин. В новом же составе как раз остались те, кто готовил эти прорывные решения.