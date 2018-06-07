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12:24   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста

Путин: Российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста

Москва сейчас движется в сторону «устойчивой белой» полосы, подчеркнул президент России Владимир Путин, открывая «Прямую линию».

Он объяснил, что российская экономика устойчиво растет и в ближайшей перспективе это сохранится.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась 7 июня в 12:00 по московскому времени. Россияне прислали президенту примерно два миллиона вопросов. Некоторые из них зачитают лидеру в студии, а другие проанализируют, сгруппируют и направят конкретным министрам и губернаторам для проработки.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #новости #прямая линия 2018
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