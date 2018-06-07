Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Молдавские депутаты не стали менять повестку дня и отказались рассматривать проект Партии социалистов, посвященный защите статуса русского языка.

Ранее суд Молдавии признал документ, который признавал статус русского языка средством межнационального общения, устаревшим.

Проект, направленный на защиту языка представил депутат Владимир Цуркан. Он заявил, что парламенту необходимо внести его в повестку дня и высказать по поводу положений конституции страны о функционировании языков.

В декларации должны быть четко очерчены границы прав нацменьшинств, чтобы не происходила дестабилизация внутри страны, подчеркнул он.