Кудрин прогнозирует профицит бюджета выше 1% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что профицит бюджета возможен только с сохранением текущей конъюктуры.

По словам главы счетной палаты, прогноз пока неточен из-за изменичвости цены на углеводороды, однако сейчас есть все основания утверждать, что по итогам года профицит бюджета составит 1% ВВП.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, напротив, уверен, что профицит бюджета останется на уровне 0,5% ВВП.

Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение бюджетных расходов на 2019-2020 годы на 61,9 миллиардов рублей.