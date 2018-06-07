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12:18   7 Июня 2018
Россия
32

Кудрин прогнозирует профицит бюджета выше 1% ВВП

Кудрин прогнозирует профицит бюджета выше 1% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что профицит бюджета возможен только с сохранением текущей конъюктуры.

По словам главы счетной палаты, прогноз пока неточен из-за изменичвости цены на углеводороды, однако сейчас есть все основания утверждать, что по итогам года профицит бюджета составит 1% ВВП. 

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, напротив, уверен, что профицит бюджета останется на уровне 0,5% ВВП.

Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение бюджетных расходов на 2019-2020 годы на 61,9 миллиардов рублей.

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Автор: Надежда Егорова
#экономика #ввп #кудрин
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