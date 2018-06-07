Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин: Доходы россиян стабильно растут

Путин: Доходы россиян стабильно растут
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин: Доходы россиян стабильно растут

Путин: Доходы россиян стабильно растут
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
12:10   7 Июня 2018
Россия
51

Первая среди кандидатов женщина подала документы для выдвижения в мэры Москвы

Первая среди кандидатов женщина подала документы для выдвижения в мэры Москвы

Генеральный директор Академии профессионального роста Наталья Донцова подала документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, Донцовой 46 лет. Она возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Московская Академия профессионального роста». На выборы идет в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком принимает документы для выдвижения кандидатов с понедельника.

Помимо Донцовой, документы для регистрации уже подали: глава Таганского района Илья Свиридов («Справедливая Россия»), председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, генеральный директор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #выборы #политика #донцова
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
52
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
873
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3686
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
124
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Меркель выступила за диалог с Россией

Меркель выступила за диалог с Россией