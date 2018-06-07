Первая среди кандидатов женщина подала документы для выдвижения в мэры Москвы

Генеральный директор Академии профессионального роста Наталья Донцова подала документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, Донцовой 46 лет. Она возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Московская Академия профессионального роста». На выборы идет в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком принимает документы для выдвижения кандидатов с понедельника.

Помимо Донцовой, документы для регистрации уже подали: глава Таганского района Илья Свиридов («Справедливая Россия»), председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, генеральный директор коммерческой организации Игорь Суздальцев.