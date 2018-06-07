«Прямая линия» с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Глава Российской Федерации отвечает на вопросы граждан в прямом эфире.

Это уже 16-я подобная передача с президентом. В этом году она пройдет в новом формате, без зрителей в студии. Кроме того, Путин сможет сразу звонить руководителям регионов и членам правительства. Всего на телевизионное шоу поступило около двух миллионов вопросов.

12.07 Владимир Путин вошел в студию.

12.10 На вопрос ведущего, какую полосу проходит Россия, президент ответил, что страна движется в направлении «устойчивого белого цвета». Экономика вышла на траекторию устойчивого роста, прогресс в промышленности и сельском хозяйстве, инфляция - на историческом минимуме, растут инвестиции.

12.13 Президент подчеркнул, что у России низкая задолженность, растут золотовалютные резервы - это свидетельство стабильных условий для экономического роста. Он отметил, рост продолжительности жизни и доходов россиян. Экспорт сельскохозяйственной продукции выше экспорта оружия.

12.15 О составе правительства - план развития, который нужен стране, разрабатывал прежний состав. По этой причине, если бы его полностью обновили, РФ потеряла бы не менее двух лет, а времени на это нет.

12.17 Чтобы реализовать задачи, поставленные президентом, требуется восемь триллионов рублей.

Их планируется получить путем эффективного использования ресурсов, настройки макрофинансовых планов и налоговой политики, развития экономики.

12.25 - Зачем поднимать налоги?

Дополнительные восемь триллионов из воздуха не синтезируются, сказал глава государства.

12.30 Российский лидер подчеркнул, что главная задача - уменьшить бедность в стране в два раза. При этом он подчеркнул, что заработные платы уже выросли на десять процентов.

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