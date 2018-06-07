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12:18   7 Июня 2018
Россия
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2018 год

Госдума приняла поправки в бюджет на 2018 год

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении федерального бюджета на 2018 год. Документ предусматривает увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5 процента ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что поправки не касаются второго и третьего года планового периода. По его словам, в основе законопроекта лежат ожидаемые итоги социально-экономического развития на этот год. Этот вариант не учитывает санкции в отношении некоторых российских компаний. 

Депутаты прогнозируют рост реальных зарплат россиян до 6,3 процента, когда изначально эта цифра составляла 4,1 процента. Темпы роста экономики будут находится на уровне двух процентов. Также ожидается снижение инфляции до 2,8 процента против 4 процентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #законопроект #бюджет
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