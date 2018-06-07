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12:12   7 Июня 2018
Россия
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Песков: «Прямая линия» с Путиным — лучшая социология

Песков: «Прямая линия» с Путиным — лучшая социология

Ни одна другая социология не имеет такой выборки, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что все вопросы, поступившие на «прямую линию» с лидером, сгруппируют и направят министрам и губернаторам для проработки. Тем временем те обращения, которые зачитают, президент глубоко проанализирует. Можно ждать от Путина конкретных поручений по ним.

Ежегодная «прямая линия» с Владимиром Путиным началась в четверг в 12:00 по московскому времени. Президент ответит на вопросы россиян. С ним на прямую связь в этом году выйдут губернаторы.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #песков #политика #новости #прямая линия
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