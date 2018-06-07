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12:12   7 Июня 2018
Россия
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Путин может потребовать отчет губернаторов в эфире «Прямой линии»

Путин может потребовать отчет губернаторов в эфире «Прямой линии»

Глава России Владимир Путин может потребовать отчета губернаторов исходя из поступивших вопросов россиян во время «Прямой линии», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале «Россия 24».

Песков рассказал, что лидер сможет в режиме онлайн связаться с главой того или иного региона, чтобы задать какие-то вопросы исходя из обращений его жителей.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин не использует показательные меры,а зрит в корень и намерен решать все проблемы систематически. По его словам, основным ориентиром в работе президента являются проблемы россиян. 

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #песков #политика #прямая линия
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