Путин может потребовать отчет губернаторов в эфире «Прямой линии»

Глава России Владимир Путин может потребовать отчета губернаторов исходя из поступивших вопросов россиян во время «Прямой линии», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале «Россия 24».

Песков рассказал, что лидер сможет в режиме онлайн связаться с главой того или иного региона, чтобы задать какие-то вопросы исходя из обращений его жителей.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин не использует показательные меры,а зрит в корень и намерен решать все проблемы систематически. По его словам, основным ориентиром в работе президента являются проблемы россиян.