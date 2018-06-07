СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

В НАТО выразили беспокойство, что сближение нового правительства Италии с РФ несет угрозу разобщения альянса. Главным риском в НАТО назвали вероятность того, что Рим будет передавать Москве конфиденциальную информацию.

По данным итальянской газеты La Repubblica, основной страх НАТО кроется в том, что Италия, являясь членом Североатлантического альянса, обладает секретной информацией других стран-членов содружества и существует вероятность утечки. Более того, в организации сочли новую политобстановку угрожающей для безопасности и баланса в сфере вооружения.

Автор статьи говорит о том, что сближение между Римом и Москвой чревато для альянса: оно его ослабляет, сея взаимное недоверие и подозрения между участниками союза. В тексте публикации говорится, что пророссийская политика Джузеппе Конте обернется против самой Италии, поскольку страна может оказаться в изоляции от Европы.