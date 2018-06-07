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СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
11:59   7 Июня 2018
Россия
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Бывший Генсек НАТО: Россия захватит Украину за два дня

Бывший Генсек НАТО: Россия захватит Украину за два дня

Обороноспособность Украины до сих пор находится на низком уровне, уверен экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

 В случае реального военного столкновения российские военные могут занять Украину за два дня: даже несмотря на увеличение боеспособности украинской армии.

При этом экс-глава НАТО подчеркнул, что необходимо избегать военного конфликта в Европе любой ценой. 

Страны Североатлантического альянса готовы к атаке со стороны России, но считают дипломатическую деэскалацию конфликта более разумным выходом, добавил Расмуссен.

Он также заявил о готовности принять Россию в состав альянса, однако Москва никогда туда не стремилась.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #украина #расмуссен
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