Бывший Генсек НАТО: Россия захватит Украину за два дня
Обороноспособность Украины до сих пор находится на низком уровне, уверен экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В случае реального военного столкновения российские военные могут занять Украину за два дня: даже несмотря на увеличение боеспособности украинской армии.
При этом экс-глава НАТО подчеркнул, что необходимо избегать военного конфликта в Европе любой ценой.
Страны Североатлантического альянса готовы к атаке со стороны России, но считают дипломатическую деэскалацию конфликта более разумным выходом, добавил Расмуссен.
Он также заявил о готовности принять Россию в состав альянса, однако Москва никогда туда не стремилась.