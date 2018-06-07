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11:52   7 Июня 2018
Россия
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Сборная РФ впервые опустилась на 70-е место в рейтинге FIFA

Сборная РФ впервые опустилась на 70-е место в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу впервые в истории опустилась на 70-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленная версия рейтинга опубликована в четверг на официальном сайте федерации.

В предыдущей версии рейтинга российская сборная занимала 66-е место. Однако после гостевого матча с Австрией (0:1) в мае и домашнего с Турцией в июне (1:1) команда Станислава Черчесова скатилась на четыре пункта.

Если принимать во внимание рейтинг, сборная РФ — худшая из всех участников предстоящего чемпионата мира-2018, в котором российские футболисты выступят хозяевами турнира . На групповом этапе им предстоит сразиться со сборными Уругвая (эксперты считают команду безусловным фаворитом группы), Саудовской Аравии и Египта. Эти сборные занимают соответственно 14-е, 67-е и 45-е места в рейтинге.

Лидер списка — действующий чемпион мира сборная ФРГ.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #футбол #сборная #рейтинг #fifa #общество #чм 2018
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