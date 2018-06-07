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11:55   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Этот шаг позволит значительно укрепить обороноспособность страны, объяснил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Выступая на заседании национального экспертного форума, он анонсировал решение Совета, предусматривающее разрешение на прямой экспорт оружия и военной техники, а также снятие ограничений на импорт вооружения для частных компаний, которые являются дилерами. Более того СНБО разрешит украинским силовым структурам прямые контакты касательно закупки оружия за границей.

Турчинов уверяет, благодаря нововведениям обороноспособность страны укрепится, а доля частных компаний, выполняющих гособоронзаказ, увеличится. СНБО планирует принять соответствующее решение в ближайшее время.

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Автор: Юлия Халус
#украина #армия #политика #оружие #новости #снбо
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