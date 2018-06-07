Защита Савченко обжаловала разрешение Рады на ее арест

Защита депутата украинской Рады Надежды Савченко обжаловала в суде разрешение парламента на ее арест. Савченко подозревают в подготовке терактов в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного заключения.

Адвокаты обвиняемой подали административный иск «О признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений». Ответчиком выступит Верховная рада.

В марте парламент Украины с согласия Генпрокуратуры лишил неприкосновенности депутата Савченко, тем самым позволив привлекать ее к уголовной ответственности. Савченко задержали в тот же день.