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11:53   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Защита Савченко обжаловала разрешение Рады на ее арест

Защита Савченко обжаловала разрешение Рады на ее арест

Защита депутата украинской Рады Надежды Савченко обжаловала в суде разрешение парламента на ее арест. Савченко подозревают в подготовке терактов в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного заключения.

Адвокаты обвиняемой подали административный иск «О признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений». Ответчиком выступит Верховная рада.

В марте парламент Украины с согласия Генпрокуратуры лишил неприкосновенности депутата Савченко, тем самым позволив привлекать ее к уголовной ответственности. Савченко задержали в тот же день.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #украина #савченко #общество
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