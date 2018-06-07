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11:50   7 Июня 2018
Россия
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ЦБ предлагает блокировать выезд за рубеж собственников санированных банков

ЦБ предлагает блокировать выезд за рубеж собственников санированных банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не исключает возможность запрета выезда за границу для собственников и топ-менеджеров санируемых банков до окончания судебных разбирательств.

По словам чиновника, бегство финансистов за рубеж продолжается, сообщает РИА «Новости».

Тем не менее ЦБ нацелен на максимальный возврат средств, выделенных на финансовую поддержку банков.

Ранее Центральный банк России разработал законопроект, призванный ограничить права на выезд из страны недобросовестным руководителям и владельцам финансовых организаций, а также главам страховых компаний и негосударственных пенсионных фондом сроком на шесть месяцев. 

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Автор: Надежда Егорова
#экономика #набиуллина #цб
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