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11:41   7 Июня 2018
Весь мир
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Германия может стать непостоянным членом Совбеза ООН

Германия может стать непостоянным членом Совбеза ООН

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности страны вновь войти в ряды Совета Безопасности ООН и принять на себя ответственность за мирное урегулирования конфликтов и кризисов.

Соответствующее заявление приурочено к деловой поездке Мааса в Нью-Йорк.

По его словам, Германия готова выступить в таком качестве, так как нынешняя повестка дня требует силы и дееспособности от ООН.

Дипломат рассказал, что за последние месяцы он часто слышит одобрение и слова поддержки о намерении ФРГ стать непостоянным членом СБ ООН к 2019-2020 годам. Он выразил надежду, что страна покажет хороший результат выступаю в этой роли.

Ранее Германия уже входила в ряд непостоянных членов Совбеза, это было в период с 2011 по 2012 года.

 

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Автор: Екатерина Розина
#фрг #политика #весь мир #сб оон
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