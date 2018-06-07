Пашинян назвал сотрудничество с РФ одной из основ системы безопасности Армении

Партнерство между Арменией и Россией является неотъемлемой частью системы безопасности, заявил Премьер Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте страны в четверг, 7 июня.

Глава армянского правительства подчеркнул, что углубление отношение с Россией крайне важно и необходимо, поскольку от данного сотрудничества в частности зависит и система безопасности Армении. По его словам, новое правительство заинтересовано в участии ЕЭАС (Евразийского экономического союза — прим.ред.) и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — прим.ред.).

В парламенте Армении проходит заседание, на котором кабмин рассматривает новую программу правления. От решения о ее принятии или нет зависит судьба нового правительства и самого Пашиняна. Если программу не примут, то перспектива проведения новых парламентских выборов размывается.