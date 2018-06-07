Набиуллина: Большинство российских банков работают честно

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что большинство действующих в России банков рабтают честно и соблюдают законодательство.

По ее словам, ЦБ внимательно следит за конкуренцией в банковском секторе. Ее качество не зависит от количества банков. Банки, которые лишились лицензии, зачастую проводили незаконные операции, привлекали деньги вкладчиков по завышенным ставкам.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что большинство банков соблюдают установленные законодательством правила, заявила Набиуллина.