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11:38   7 Июня 2018
Россия
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Набиуллина: Большинство российских банков работают честно

Набиуллина: Большинство российских банков работают честно

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что большинство действующих в России банков рабтают честно и соблюдают законодательство. 

По ее словам, ЦБ внимательно следит за конкуренцией в банковском секторе. Ее качество не зависит от количества банков. Банки, которые лишились лицензии, зачастую проводили незаконные операции, привлекали деньги вкладчиков по завышенным ставкам.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что большинство банков соблюдают установленные законодательством правила, заявила Набиуллина. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #набиуллина #банки #центробанк
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