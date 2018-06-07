Серия задержаний по подозрениям в коррупции прошла в Белоруссии

КГБ Белоруссии провел ряд задержаний высокопоставленных чиновников по подозрениям в получении крупных взяток. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Валерий Вакульчик.

Вакульчик отметил, что довести до сведения общественности подробную информацию о задержаниях ему поручил лично президент республики Александр Лукашенко. Он пообещал «обязательно это сделать», но пока ограничился пояснением, что речь идет о ряде чиновников, которые подозреваются в получении взяток особо крупных размеров.