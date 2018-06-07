Россельхознадзор обнаружил нитраты в белорусской молочной продукции

Россельхознадзора обнаружили повышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских предприятий. По факту нарушений проводится расследование, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.

Нитраты обнаружены в ультрапастеризованном молоки предприятий «Данон Пружаны», «Минский молочный завод №1», «Молодечненский молочный комбинат», «Молочный гостинец», «Слуцкий сыродельный комбинат» и в пастеризованном молоке производства Оршанского молочного комбината.

Представитель ведомства добавила, что недопустимые вещества часто добавляют в молоко, чтобы выровнять уровень белка и предотвратить свертывание молока в процессе ультрапастеризации.