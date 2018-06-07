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11:30   7 Июня 2018
Россия
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Набиуллина предлагает расширить систему страхования вкладов

Набиуллина предлагает расширить систему страхования вкладов

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает расширение системы страхования банковских вкладов необходимой мерой. Она добавила, что в результате работы по очищению банковской системы страховых случаев в банковском секторе в будущем станет меньше.

Об этом чиновник рассказала на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 7 июня.

Она считает возможным расширить систему страхования для малого бизнеса, а также для физических лиц. Увеличить сумму возмещения нужно в случае, если вкладчик не имеет возможности контролировать ситуацию. Речь идет о случаях, когда на счетах вкладчиков находятся пенсии, социальные пособия, наследство.

Агентство по страхованию вкладов также выступило с предложением об увеличении порога суммы операций физических лиц со счетом до десяти миллионов рублей. Сейчас сумма страхования составляет один миллион рублей.

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Автор: Надежда Егорова
#набиуллина #цб #вклады
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