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11:06   7 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Афганистан объявил о перемирии с талибами в связи с окончанием Рамадана

СМИ: Афганистан объявил о перемирии с талибами в связи с окончанием Рамадана

Афганское правительство анонсировало временное перемирие с с радикальной организацией «Талибан» (движение запрещено в РФ — прим.ред.) в связи с завершением месяца Раманадан, который является одним из пяти столпов ислама.

По окончании Рамадана начинается исламский праздник прекращения поста Ид аль-фитр (известен также как Ураза-байрам — прим.ред.), поэтому в Афганистане введен режим временного прекращения огня. 

Соответствующую информацию передает местный телеканал Tolo News, ссылаясь на заявлений правительства республики.

По версии канала, перемирие продлится четыре дня: с 11 по 15 июня.

 

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Автор: Екатерина Розина
#политика #афганистан #перемирие #талибан #рамадан #весь мир
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