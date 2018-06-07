СМИ: Афганистан объявил о перемирии с талибами в связи с окончанием Рамадана

Афганское правительство анонсировало временное перемирие с с радикальной организацией «Талибан» (движение запрещено в РФ — прим.ред.) в связи с завершением месяца Раманадан, который является одним из пяти столпов ислама.

По окончании Рамадана начинается исламский праздник прекращения поста Ид аль-фитр (известен также как Ураза-байрам — прим.ред.), поэтому в Афганистане введен режим временного прекращения огня.

Соответствующую информацию передает местный телеканал Tolo News, ссылаясь на заявлений правительства республики.

По версии канала, перемирие продлится четыре дня: с 11 по 15 июня.