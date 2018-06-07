Свердловские власти хотят арендовать вертолеты для высоких гостей

В Свердловской области ищут подрядчика, который организует перевозки высоких гостей региона на вертолетах. Заказчиком является правительство региона.

Цена контракта — 5,7 миллиона рублей. У подрядчика в распоряжении должны быть вертолеты трех видов. Первый — на 4–5 человек, с мягкими сидениями в салоне. Второй — на 22–24 человека. Третий должен быть самым комфортабельным. В его салоне должно быть 7 мест — два на креслах и пять на диване. Также должен быть столик.

Правительство определится с выбором только 25 июня, услуги буду оказывать до конца года.