Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин: Доходы россиян стабильно растут

Путин: Доходы россиян стабильно растут
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин: Доходы россиян стабильно растут

Путин: Доходы россиян стабильно растут
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
10:55   7 Июня 2018
Весь мир
58

Полет беспилотников будет ограничен во время ЧМ-2018 в Москве

Полет беспилотников будет ограничен во время ЧМ-2018 в Москве

На время проведения международного чемпионата по футболу усилится контроль за дронами, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Некоторые зоны будут запрещены для полетов, ограничения вступят в силу 1 июня и завершатся 17 июля.

Беспилотники не смогут подниматься в воздушное пространство в близости стадионов, территорий для тренировок спортсменов, а также около мест размещения команд, передает агентство «Москва».

Запрет распространится на все города, которые участвуют в проведении соревнований, заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антон Алексеев.

По его словам, в первую очередь это касается столицы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#чм-2018 #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
52
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
873
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3684
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
124
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Меркель выступила за диалог с Россией

Меркель выступила за диалог с Россией