Полет беспилотников будет ограничен во время ЧМ-2018 в Москве

На время проведения международного чемпионата по футболу усилится контроль за дронами, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Некоторые зоны будут запрещены для полетов, ограничения вступят в силу 1 июня и завершатся 17 июля.

Беспилотники не смогут подниматься в воздушное пространство в близости стадионов, территорий для тренировок спортсменов, а также около мест размещения команд, передает агентство «Москва».

Запрет распространится на все города, которые участвуют в проведении соревнований, заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антон Алексеев.

По его словам, в первую очередь это касается столицы.