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 Путин назвал недопустимым рост цен на топливо

Путин назвал недопустимым рост цен на топливо
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
10:50   7 Июня 2018
Политика
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Глава Германо-российского форума предложил РФ присоединиться к формату G7

Глава Германо-российского форума предложил РФ присоединиться к формату G7

Крымский вопрос не должен мешать возвращению России в «большую восьмерку», считает председатель правления неправительственной организации Германо-российский форум Маттиас Платцек.

По его словам, подобная мера поможет восстановить дружеские отношения между странами. Крымский вопрос глава НПО предложил на время отложить и обсудить другие важные темы.

 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о невозможности присоединения России к формату «большой семерки».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данный формат давно потерял актуальность: встречи в рамках G20 намного эффективнее.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #g8 #платцек
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