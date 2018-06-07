Глава Германо-российского форума предложил РФ присоединиться к формату G7

Крымский вопрос не должен мешать возвращению России в «большую восьмерку», считает председатель правления неправительственной организации Германо-российский форум Маттиас Платцек.

По его словам, подобная мера поможет восстановить дружеские отношения между странами. Крымский вопрос глава НПО предложил на время отложить и обсудить другие важные темы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о невозможности присоединения России к формату «большой семерки».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данный формат давно потерял актуальность: встречи в рамках G20 намного эффективнее.