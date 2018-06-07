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10:55   7 Июня 2018
Россия
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Более 1,8 миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным

Более 1,8 миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным

Общее количество обращений превысило 1,8 миллиона. Чаще всего свои вопросы россияне задают по телефону - их более миллиона.

Посредством SMS-сообщений к президенту обратились 402 тысячи человек, с помощью MMS-сообщений — 44 тысячи. Через официальный сайт прямой линии — 211 тысяч.

Кроме того, россияне могут задавать свои вопросы, делиться переживаниями с помощью приложений и социальных сетей. Такой возможностью воспользовались 121 тысяча человек. 

Обратиться к президенту можно будет вплоть до окончания программы. Ее трансляция начнется 7 июня в 12.00 мск.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #общество #прямая линия
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