Меркель призвала ЕС к большей настойчивости на фоне действий США

В условиях, когда Вашингтон пытается разрушить существующий мировой порядок, глобальные институты, такие как Евросоюз, должны зарекомендовать себя, подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Слова политика цитирует Bloomberg.

Штаты сейчас ведут политику изоляционизма, объяснила Меркель. Они вышли из Парижского климатического соглашения и иранской ядерной сделки. Ввели пошли на ввоз стали и алюминия. Все это свидетельствует об изменении мира, и Европа должна проявить в данной ситуации большую настойчивость, чтобы «зарекомендовать себя».

Тем более ЕС сейчас сталкивается с такими вызовами, как миграционный, валютный и финансовый кризисы.