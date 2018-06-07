Глава Германо-российского форума выступил за возвращение к формату G8 с РФ

Присоединение России к формату G7 поспособствует улучшению международного диалога, заявил руководитель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ) Маттиас Платцек.

Своим мнением председатель правления поделился с агентством DPA, которое опубликовало интервью в четверг, 7 июня.

Платцек объяснил, почему считает необходимым возвращение «Большой восьмерки» при участии России. По его словам, это поспособствовало бы «разрядке атмосферы». Если бы российской стороне предложили вернуться, напряжение в переговорах спало и строить диалог стало бы намного проще, уверен он.

Лидер ГРФ подчеркнул, что вопрос Крыма не является проблемой для присоединения РФ к G7.

«Давайте временно отложим вопрос Крыма в сторону, чтобы быть в состоянии обсудить другие темы», — заключил Платцек.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла возможность того, что Россия сможет присоединиться к «семерке» в ближайшее время.