«Вода Донбасса» приостановила работу Донецкой фильтровальной станции

Предприятие «законсервировали», а всех сотрудников эвакуировали.

Об этом в четверг рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой подконтрольных ДНР населенных пунктов, в частности, Донецк и Ясиноватую, неоднократно становилась объектом обстрелов со стороны ВСУ. Ее не раз приходилось закрывать из-за повреждений. Тем временем в минских договоренностях предприятие указывается как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона.

В течение 2018 года станцию обстреливали редко. Однако 4 июня персоналу вновь пришлось скрываться в бомбоубежище. В районе предприятия велись ожесточенные бои. Несколько снарядов попали в здание. Более того, уже 6 июня станция была обесточена из-за попадания снаряда в высоковольтную линию электропередачи.