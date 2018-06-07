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10:27   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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«Вода Донбасса» приостановила работу Донецкой фильтровальной станции

«Вода Донбасса» приостановила работу Донецкой фильтровальной станции

Предприятие «законсервировали», а всех сотрудников эвакуировали.

Об этом в четверг рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой подконтрольных ДНР населенных пунктов, в частности, Донецк и Ясиноватую, неоднократно становилась объектом обстрелов со стороны ВСУ. Ее не раз приходилось закрывать из-за повреждений. Тем временем в минских договоренностях предприятие указывается как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона.

В течение 2018 года станцию обстреливали редко. Однако 4 июня персоналу вновь пришлось скрываться в бомбоубежище. В районе предприятия велись ожесточенные бои. Несколько снарядов попали в здание. Более того, уже 6 июня станция была обесточена из-за попадания снаряда в высоковольтную линию электропередачи.

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #всу #днр #новости #донецкая фильтровальная станция
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