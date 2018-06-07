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10:33   7 Июня 2018
Весь мир
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Путин поприветствовал участников дискуссионного форума России и Чехии

Путин поприветствовал участников дискуссионного форума России и Чехии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого заседания Российско-чешского дискуссионного форума. Он подчеркнул, что особое внимание на форуме уделят взаимодействию в сферах образования и просвещения.

Страны договорились проводить мероприятие в прошлом году в ходе визита президента Чехии Милоша Земана. В форуме принимают участие представители госведомств, региональных властей и неправительственных организаций, руководители вузов, ученые и деятели культуры.

Путин уверен, что форум подарит его участникам много интересных и содержательных бесед. Мероприятие послужит укреплению двустороннего гуманитарного сотрудничества.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #чехия #образование
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