Путин поприветствовал участников дискуссионного форума России и Чехии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого заседания Российско-чешского дискуссионного форума. Он подчеркнул, что особое внимание на форуме уделят взаимодействию в сферах образования и просвещения.

Страны договорились проводить мероприятие в прошлом году в ходе визита президента Чехии Милоша Земана. В форуме принимают участие представители госведомств, региональных властей и неправительственных организаций, руководители вузов, ученые и деятели культуры.

Путин уверен, что форум подарит его участникам много интересных и содержательных бесед. Мероприятие послужит укреплению двустороннего гуманитарного сотрудничества.