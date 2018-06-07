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10:20   7 Июня 2018
Россия
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Экспорт алюминия упал в два раза из-за санкций против «Русала»‍

Экспорт алюминия упал в два раза из-за санкций против «Русала»‍

«Русал» вдвое снизил экспорт алюминия, сообщает Федеральная таможенная служба. Падения экспорта произошло на фоне санкций США против компаний Олега Дерипаски, в том числе и «Русала».

Данные ФТС касаются общего экспорта алюминия из России, однако компания Дерипаски является монополистом, а значит статистику можно применить и к «Русалу».

До введения антироссийских санкций, более 80% продукции предприятия продавалось на международных рынках. Ряд СМИ сообщили, что большинство алюминиевых заводов не сократило производство — металл лежит на складах.

«Русалу» принадлежит несколько иностранных компаний, которые также пострадали из-за санкций. Например, клиентов потерял ямайский завод объединенной компании. Власти Ямайки вынуждены обратиться к Вашингтону с просьбой о снятии санкций с их комбината.

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Автор: Надежда Егорова
#санкции #экспорт #русал
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