ЦБ хочет усовершенствовать уголовную статью о фальсификации отчетности

За четыре года существования статьи к ответственности привлекли всего четыре человека, указала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России, заявила Набиуллина, хотел бы прекратить заниматься точечным регулированием, закрывая постоянно то одну, то другую лазейки для недобросовестных банкиров. Тем не менее этого не произойдет, пока ответственность за нарушения на финансовом рынке такая низкая.

Уже четыре года существует статья об уголовной ответственности за фальсификацию финансовой отчетности. Возбуждено 30 дел. Однако наказание понесли всего четыре человека. Все это заставило Банк России подготовить поправки, которые сделают проект более действенным.