Минфин проверит частоту изменений региональных бюджетов

Регионам необходимо изменять бюджет не более четырех раз в год, чтобы получить высокую оценку и лучшие условия работы с федеральными финансами, сообщает Минфин. Большинство регионов данному критерию не соответствуют.

Министерство финансов ввело новый индикатор для оценки эффективности управления региональным бюджетом. Он устанавливает верхний порог количества поправок, которые можно вносить в бюджет субъектов Федерации.

Соответствующие поправки в приказ «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» внесли 28 апреля 2018 года.

По итогам мониторинга ведомство поделит регионы на три группы — с низким, надлежащим и высоким качеством исполнения бюджета. От места субъекта Федерации в рейтинге зависит уровень субсидирования и дотаций со стороны государства.