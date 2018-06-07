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10:07   7 Июня 2018
Россия
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Минфин проверит частоту изменений региональных бюджетов

Минфин проверит частоту изменений региональных бюджетов

Регионам необходимо изменять бюджет не более четырех раз в год, чтобы получить высокую оценку и лучшие условия работы с федеральными финансами, сообщает Минфин. Большинство регионов данному критерию не соответствуют.

Министерство финансов ввело новый индикатор для оценки эффективности управления региональным бюджетом. Он устанавливает верхний порог количества поправок, которые можно вносить в бюджет субъектов Федерации.

Соответствующие поправки в приказ «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» внесли 28 апреля 2018 года.

По итогам мониторинга ведомство поделит регионы на три группы — с низким, надлежащим и высоким качеством исполнения бюджета. От места субъекта Федерации в рейтинге зависит уровень субсидирования и дотаций со стороны государства.  

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Автор: Надежда Егорова
#россия #экономика #минфин
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