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10:28   7 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Макрону предоставили коммерческие льготы в ходе предвыборной кампании

СМИ: Макрону предоставили коммерческие льготы в ходе предвыборной кампании

Французские СМИ провели расследования и утверждают, что ряд крупных фирм предоставили действующему президенту Эмманюэлю Макрону большие коммерческие льготы во время предвыборной кампании на президентских выборах в 2017 году.

Изучали вопрос журналисты государственной радиостанции France Info, однако другие издания и раньше сообщали о необоснованных преференциях для Макрона: сайт Mediapart и газета Le Monde. Тем не менее Нацкомиссия по проверке счетов предвыборной кампании утверждает, никаких нарушений зафиксировано не было.

По версии France Info, лидер получил намного больше преференций, нежели указывает комиссия, поскольку его поддерживал целый ряд крупных компаний. По закону Франции кандидаты во время предвыборной кампании имеют право на получение скидок от фирм, но эти преференций не должны достигать значительных масштабов. В случае, если «помощь» достигает больших размеров, она должна прописываться в качестве «дара» и входить в сумму кампании данного кандидата. Сложность заключается в том, что французский закон не указывает конкретного порога, когда «помощь» переходит в размер «дара».

Отметим, что действующий глава Франции провел самую крупную предвыборную кампании в 2017 году и потратил 16,8 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Розина
#франция #политика #общество #весь мир #макрон
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