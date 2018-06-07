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10:08   7 Июня 2018
Россия
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Россиянам хотят дать еще один выходной день

Россиянам хотят дать еще один выходной день

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что россиянам могут дополнительно оплачивать один выходной для прохождения диспансеризации. Депутаты рассмотрят возможность внесения изменений в ТК РФ.

Согласно законопроекту, работники могут воспользоваться правом на дополнительный выходной не чаще одного раза в три года.

По словам Рязанского, этот вопрос актуален для старших сотрудников. Зачастую они продолжают работать после выхода на пенсию, не особо внимательно следят за своим здоровьем. Некоторые работают на вредных производствах, поэтому закон напрямую касается их.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #здоровье #общество #медицина #диспасеризация
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