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Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

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 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
10:57   7 Июня 2018
Россия
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Дополнительные кареты скорой помощи к ЧМ—2018 выделят в Москве

Дополнительные кареты скорой помощи к ЧМ—2018 выделят в Москве

Автомобили оснастят всем необходимым для помощи пациенту по дороге в больницу.

скоо

Мэрия Москвы выделит 37 дополнительных машин скорой помощи к чемпионату мира по футболу. Кареты оборудуют всем необходимым, в том числе системой, обеспечивающей искусственное кровообращение при остановке сердца. Кроме того, в автомобилях установят систему, которая позволит отслеживать сердечный ритм пациента и производить вентиляцию легких.

Дополнительные автомобили продолжат работу и после  мирового первенства по футболу.

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Автор: Надежда Егорова
#москва #чм #чм2018
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