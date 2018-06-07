Дополнительные кареты скорой помощи к ЧМ—2018 выделят в Москве

Автомобили оснастят всем необходимым для помощи пациенту по дороге в больницу.

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Мэрия Москвы выделит 37 дополнительных машин скорой помощи к чемпионату мира по футболу. Кареты оборудуют всем необходимым, в том числе системой, обеспечивающей искусственное кровообращение при остановке сердца. Кроме того, в автомобилях установят систему, которая позволит отслеживать сердечный ритм пациента и производить вентиляцию легких.

Дополнительные автомобили продолжат работу и после мирового первенства по футболу.