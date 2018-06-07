Нефтяные компании предложили лишить ФАС права регулировать тарифы

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что «Транснефть», НОВАТЭК и НЛМК призвали передать полномочия по регулированию углеводородных тарифов министерству экономического развития.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что данная просьба означает, что антимонопольное ведомство задевает бизнес-интересы компаний, сообщает РИА «Новости».

На обращение отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев, отметил Демин, но не уточнил, как именно.

Ранее «Транснефть» раскритиковала решение ФАС об индексации нефтяных тарифов на 3,95%. Компания просила провести индексацию на уровне 2,1% По словам представителя «Транснефти», рост тарифа на 4% приведет к дефициту бюджета предприятия.