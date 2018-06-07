Набиуллина: Финансовая система в России сейчас устойчивее, чем 10 лет назад

Более того, она устойчивее, чем даже четыре года назад, добавила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем не менее в отдельных случаях инфляция ускорится. Чуть-чуть превысит 4%, предупредила она. Но не всегда стоит избегать этого. В противном случае может пострадать экономика.

Набиуллина напомнила, что регулятор неоднократно указывал, что инфляция не может всегда оставаться неизменной. Она иногда колеблется и вверх, и вниз. В данном случае ожидаются незначительный и краткосрочные колебания.

Кроме того, указала глава ЦБ, ВВП в этом году вырастет на 1,5-2% с учетом низкой безработицы и без изменения структуры экономики.