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9:53   7 Июня 2018
Россия
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Набиуллина: Финансовая система в России сейчас устойчивее, чем 10 лет назад

Набиуллина: Финансовая система в России сейчас устойчивее, чем 10 лет назад

Более того, она устойчивее, чем даже четыре года назад, добавила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем не менее в отдельных случаях инфляция ускорится. Чуть-чуть превысит 4%, предупредила она. Но не всегда стоит избегать этого. В противном случае может пострадать экономика.

Набиуллина напомнила, что регулятор неоднократно указывал, что инфляция не может всегда оставаться неизменной. Она иногда колеблется и вверх, и вниз. В данном случае ожидаются незначительный и краткосрочные колебания.

Кроме того, указала глава ЦБ, ВВП в этом году вырастет на 1,5-2% с учетом низкой безработицы и без изменения структуры экономики.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #набиуллина #новости #цб
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