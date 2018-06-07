ЕК может оштрафовать Google за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия может оштрафовать руководство Google на несколько миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом пишет Financial Times.

Сумма штрафа пока неизвестна, примерно она будет ровняться 11 миллиардам, а это десять процентов годовой выручки. Кроме того, не афишируется, когда ЕК вынесет свое решение.

Администрация компании Google нарушила антимонопольное законодательство, поскольку установила на свою операционную систему Android условия лицензирования. Таким образом были ущемлены интересы конкурентов, поскольку в приоритете оказались онлайн-сервисы для поиска, принадлежащие компании.