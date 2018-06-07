Банковская система РФ выдержит еще одну волну санкций — Moody`s

Младший управляющий директор банковской группы рейтингового агентства Moody`s Ярослав Совгира уверен: российская банковская система выстоит перед очередной волной санкций.

«Мы уверены, что банковская система России в целом является устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными», — передает слова Совгиры РИА «Новости».

Он добавил, что после второй и третьей волны антироссийских санкций банковская система страны ослабеет. Однако прогноз по России стабильный, резюмировал эксперт.

Ранее Центробанк РФ предположил, что санкции в отношении России сохранятся до 2022 года.