Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин назвал недопустимым рост цен на топливо

Путин назвал недопустимым рост цен на топливо
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин назвал недопустимым рост цен на топливо

Путин назвал недопустимым рост цен на топливо
Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

Операцию в Донбассе нужно преобразовать в полицейскую — Аваков

 Киев снимет ограничения на ввоз оружия

Киев снимет ограничения на ввоз оружия
Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

Парламент Молдавии отказался рассмотреть декларацию о защите русского языка

 СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 

СМИ: Сближение Италии с Россией пугает НАТО 
9:44   7 Июня 2018
Россия
38

Банковская система РФ выдержит еще одну волну санкций — Moody`s

Банковская система РФ выдержит еще одну волну санкций — Moody`s

Младший управляющий директор банковской группы рейтингового агентства Moody`s Ярослав Совгира уверен: российская банковская система выстоит перед очередной волной санкций.

«Мы уверены, что банковская система России в целом является устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными», — передает слова Совгиры РИА «Новости».

Он добавил, что после второй и третьей волны антироссийских санкций банковская система страны ослабеет. Однако прогноз по России стабильный, резюмировал эксперт. 

Ранее Центробанк РФ предположил, что санкции в отношении России сохранятся до 2022 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #санкции #moodys
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
52
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
872
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3684
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
124
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Меркель выступила за диалог с Россией

Меркель выступила за диалог с Россией