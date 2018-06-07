Центробанк считает образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Образ жизни молодежи подрывает основы пенсионной системы, следует из доклада ЦБ «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

По словам экспертов ЦБ, юноши и девушки, родившиеся в 1980—2000-х годах активно копят деньги, однако предпочитают расходовать средства не на покупку частной собственности, а на получение впечатлений.

Отказ от частной собственности в пользу благ всеобщего пользования, может оказать негативное влияние на темпы роста экономики, уверены специалисты.

Кроме того, представители Центрального банка подчеркивают, что подобное поведение ставит под угрозу пенсионную систему. Регулятор предлагает разработать «дружескую среду» для работы с молодежью, чтобы снизить возможный ущерб.