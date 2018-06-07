Прямая линия: Путин и цены на бензин

Сегодня состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Уверен, что одной из самых популярных тем станет вопрос цены на бензин, которая за последние две недели выросла очень сильно. Президент его, конечно, решит. Как всегда, быстро и радикально.

Точно также, как и многие другие актуальные на сегодня для отдельных граждан вопросы. То где-то дорога не чинена, то кто-то из чиновников беспредел учинил. Таких проблем всегда хватало, и кто-то должен их решать. Так почему бы людям не пожаловаться президенту на то, что у них болит.

Хорошо это или плохо? «Хорошо, конечно», — скажут многие. А как по мне, так не очень. Ну не должен президент заниматься такими вопросами. На него возложены совершенно другие задачи, и решать он должен именно их. Хотя, с другой стороны, если разобраться, может быть, проводя прямые линии, он их и решает?

Ведь одним из главных признаков здорового государства, является наличие в нем прямой и обратной связи между властью и народом. Причем на всех уровнях. Население, если говорить техническим языком — это лучший датчик обратной связи. Современное государство — очень сложный механизм, успешность работы которого зависит от многих факторов. В частности, от правильной «работы» этой самой «обратной связи». Получится создать такой механизм в России, и тогда она сможет удивить многих. В том числе и самих россиян.

В 1990-е в России связь между народом и властью была практически утеряна. И это закономерно, так как интересы правящей на тот момент либеральной верхушки не совпадали с интересами населения. Результатом стал полный развал. Страну понадобилось буквально спасать, причем в авральном режиме.

Начиная с начала 2000-х (можно с этим не соглашаться, но я сужу по результатам) все в России начало меняться к лучшему. Постепенно россияне забыли об угрозе отечеству. А затем и стали им гордиться. Сегодня руководство России ставит перед собой настолько амбициозные планы, что, огласи оно их лет 15 назад, 90% россиян покрутили бы у виска и подумали: «чем бы кто не тешился…».

Почему так произошло? Можно сколько угодно говорить о «хорошем царе». Но страна в 1/8 части суши и с населением в 150 миллионов человек одним «царем» управляться не может. В ней должна существовать «вертикаль» обратных связей, позволяющая государственному механизму самоочищаться и не костенеть.

Страх позволяет бороться с коррупцией и постепенно лечит кадровый состав власти. Предлагаю скептикам просто сделать кадровый срез 1998-го года и 2018-го. Да, вопросы есть. А в каком периоде российской истории их не находилось? Что во времена Сталина и его знаменитого рывка не существовало кадровых проблем? Такие имелись. Причем до самой смерти вождя. Но и результат имелся, и им до сих пор восхищаются. И не только в России.

Тем не менее и сегодня большинство людей уверено, что нет в стране управы на чиновников, а власть и народ связаны друг с другом только посредством налогов. То есть, как и в 90-е. А я не соглашусь. Не соглашусь именно потому, что вижу сегодня не такую Россию, как 15 лет назад. Новая Россия — факт. А факт, самая упрямая штука в жизни, и она требует объяснения.

Страна реально изменилась. И дело тут даже не в том, что дороги стали лучше и то там, то здесь, как грибы после дождя, начали возникать новые предприятия. За последнее время российские чиновники научились бояться. Да, к сожалению, не все еще ладно в государстве российском, и страх чиновников часто превращается в страх принятия решений, но это всего лишь вопрос времени. Общество уже поверило в то, что оно влияет на ситуацию в стране и оно уже не боится отстаивать свои интересы перед теми, кто еще недавно имели в стране статус «неприкасаемых».

Чиновники сегодня реально боятся огласки своих «прегрешений». Это заставляет их совершенно по другому выстраивать свою работу. Нет, они этого не хотят, им хочется, чтобы все оставалось как и раньше. Но как раньше уже не будет. И те, кто этого не поняли, постепенно уходят. Кто просто уходит, а кто и на «нары» садится.

Работая журналистом на протяжении уже нескольких лет, мне как человеку в некоторой степени постороннему (приехал-то я в Россию из Украины) хорошо видны изменения даже последнего четырехлетия. «Корочка» «ПРЕССА» вызывает у чиновника настоящий страх в глазах. СМИ, общественные организации, просто организованные группы граждан все чаще добиваются положительного результата в решении тех или иных проблем на местах. А значит, «обратные связи» работают. И положительные изменения в стране, в частности, являются результатом этой самой работы.

Итак, прямая связь между властью и населением нужна. Понятно, что не два раза в год и не только с президентом. Да и круг вопросов президентских «прямых линий» в идеале должен быть несколько другим. Но и этот формат сегодня несет очень важную государственную нагрузку. Он подает пример для работы на местах и придает веру тем самым «обратным связям», от которых на самом деле очень многое и зависит. Чиновникам, пусть и с неохотой, приходится брать пример с Владимира Путина, потому что иначе уже никак.

Да, не должен Владимир Путин заниматься бензином и беспределом в «уездном городе N». У него совсем другие задачи. Но если посмотреть под другим углом на эту проблему, то такие вот, казалось бы, не совсем профильные для президентского статуса программы создают в стране тот самый новый настрой, который и позволяет российскому обществу развиваться.

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